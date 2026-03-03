Bingöl'de park halindeki araç alevlere teslim oldu
Bingöl'ün Simani Mahallesi'nde park halindeyken alev topuna dönen otomobil, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. Yangının nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
Olay, merkez Simani Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle park halindeki otomobilde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler aracı tamamen sararken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürüldü.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - BİNGÖL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı