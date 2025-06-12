Bingöl'de Otomobil Kazası: 3 Yaralı

Bingöl'de ki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 3 kişi yaralandı.

Kaza, Şair Eşref Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 3 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Bingöl Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Güvenlik güçleri olay yerinde inceleme yaptı. - BİNGÖL