Bingöl'de Otomobil Kazası: 3 Yaralı

Bingöl'de Otomobil Kazası: 3 Yaralı
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Bingöl'de Şair Eşref Caddesi'nde meydana gelen otomobil çarpışmasında 3 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilerek yaralılar Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bingöl'de ki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 3 kişi yaralandı.

Kaza, Şair Eşref Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 3 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Bingöl Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Güvenlik güçleri olay yerinde inceleme yaptı. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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