Bingöl'de Otomobil Kazası: 3 Yaralı
Bingöl'de Şair Eşref Caddesi'nde meydana gelen otomobil çarpışmasında 3 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilerek yaralılar Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Bingöl'de ki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 3 kişi yaralandı.
Kaza, Şair Eşref Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 3 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Bingöl Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Güvenlik güçleri olay yerinde inceleme yaptı. - BİNGÖL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa