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Bingöl’de otomobil ile pikap çarpıştı: 2 yaralı

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Bingöl’de otomobil ile pikap çarpıştı: 2 yaralı
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Bingöl’de otomobil ile pikabın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Bingöl'de otomobil ile pikabın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Şehit Mustafa Gündoğdu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 12 ACH 492 plakalı otomobil ile 12 AAH 816 plakalı pikap çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle pikap yan yattı. Kazada, 2 kişi yaralandı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 2 kişiye olay yerinde müdahale edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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