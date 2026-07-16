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Bingöl'de otomobil bariyerlere çarptı: 2 yaralı

Bingöl'de otomobil bariyerlere çarptı: 2 yaralı
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Bingöl-Muş karayolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bariyerlere çarptı. Kazada 2 kişi yaralanırken, yaralılar hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Bingöl'de otomobilin bariyerle çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Bingöl-Muş karayolu Çavuşlar köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 12 AAC 773 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Kazada, araçta bulunan 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahelelerin ardından ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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