Bingöl'de Otomobil Bahçeye Uçtu: 2 Yaralı
Bingöl-Erzurum karayolu Yenibaşlar köyü mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yoldan çıkarak bahçeye uçtu. Kazada araçta bulunan 2 kişi yaralanırken, olay yerine sağlık, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Bingöl'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin bahçeye uçması sonucu 2 kişi yaralandı.
Kaza, Bingöl-Erzurum karayolu Yenibaşlar köyü mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 AAG 649 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak bahçeye uçtu. Kazada araçta bulunan 2 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.