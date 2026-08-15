Bingöl'de Otomobil Bahçeye Uçtu: 2 Yaralı

Bingöl'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin bahçeye uçması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, Bingöl-Erzurum karayolu Yenibaşlar köyü mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 AAG 649 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak bahçeye uçtu. Kazada araçta bulunan 2 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı