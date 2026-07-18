Haberler

Bingöl'de kontrolden çıkan otomobil araziye uçtu: 3 yaralı

Bingöl'de kontrolden çıkan otomobil araziye uçtu: 3 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin yol kenarındaki araziye uçması sonucu biri bebek 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin yol kenarındaki araziye uçması sonucu meydana gelen trafik kazasında, biri bebek 3 kişi yaralandı.

Kaza, Karlıova ilçesine bağlı Çiligöl köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yoldan çıkarak araziye uçtu. Kazada biri bebek olmak üzere 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
20 yıllık yol arkadaşı Haluk Levent'i sattı

20 yıllık yol arkadaşı Haluk Levent'i sattı! Her sözü ayrı olay
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hava kararınca mahalleye iniyorlar! Sayıları giderek artıyor

Hava kararınca mahalleye iniyorlar! Sayıları giderek artıyor
İran Devrim Muhafızları Ordusu: Çok sayıda Amerikan askeri öldürüldü

Korkulan oluyor! Çok sayıda asker öldürüldü, yeni plan devreye alındı
Öyle bir etekle dans videosu çekti ki annesi hemen müdahale etti

Öyle bir etekle dans videosu çekti ki annesi hemen müdahale etti
Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında 17 yıl sonra gelen itiraf! Enkazı bulup ölmesini beklemişler

Yazıcıoğlu'yla ilgili 17 yıl sonra gelen itiraf! Sorguda döküldü
'Mehmed: Fetihler Sultanı' dizisindeki sahne Çin'i karıştırdı

Türk dizisindeki sahne Çin'i karıştırdı

Köfteci Yusuf'un başlattığı uygulama tüm restoranlarda zorunlu olacak

Köfteci Yusuf'un başlattığı uygulama tüm restoranlarda zorunlu olacak
Trabzonspor'da Oulai dönemi sona erdi

Transfer gece yarısı bitti! 30 milyon Euro'ya İtalyan devine gitti