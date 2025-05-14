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Bingöl'de Oto Hırsızlığı Çetesi Çökertildi

Bingöl'de Oto Hırsızlığı Çetesi Çökertildi
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Bingöl'de polis ekipleri tarafından otomobil çalan 2 şüpheli yakalandı. Şüphelilere adli işlem yapılırken, ehliyetsiz araç kullanımı nedeniyle 18 bin 677 TL para cezası uygulandı. Çalınan araç ise sahibine teslim edildi.

Bingöl'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada otomobil çalan 2 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, " Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerimizin oto hırsızlıklarına karşı titiz çalışmaları hız kesmeden sürdürüyor. İlimizden bir otomobilin çalınması ilgili yapılan incelemelerde; oto hırsızlığı yaptığı tespit edilen, 2 şüpheli şahıs yakalanmıştır. Şüphelilere adli işlem yapılmıştır. Ayrıca ehliyetsiz araç kullanılması ile ilgili şüpheli şahıslara toplam 18 bin 677 TL idari para cezası uygulanmıştır. Çalınan 1 araç, vatandaşımıza teslim edilmiştir" denildi. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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