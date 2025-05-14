Bingöl'de Oto Hırsızlığı Çetesi Çökertildi

Bingöl'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada otomobil çalan 2 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, " Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerimizin oto hırsızlıklarına karşı titiz çalışmaları hız kesmeden sürdürüyor. İlimizden bir otomobilin çalınması ilgili yapılan incelemelerde; oto hırsızlığı yaptığı tespit edilen, 2 şüpheli şahıs yakalanmıştır. Şüphelilere adli işlem yapılmıştır. Ayrıca ehliyetsiz araç kullanılması ile ilgili şüpheli şahıslara toplam 18 bin 677 TL idari para cezası uygulanmıştır. Çalınan 1 araç, vatandaşımıza teslim edilmiştir" denildi. - BİNGÖL