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Bingöl'de çıkan orman yangını büyümeden kontrol altına alındı

Bingöl'de çıkan orman yangını büyümeden kontrol altına alındı
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Bingöl'ün Genç ilçesine bağlı Gerçekli köyünde çıkan orman yangını, ekiplerin erken müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı.

Bingöl'ün Genç ilçesine bağlı Gerçekli köyünde çıkan orman yangını, ekiplerin erken müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı.

Genç ilçesine bağlı Gerçekli köyünde henüz bilinmeyen bir nedenle orman yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye Bingöl Orman İşletme Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri sevk edildi. Ekiplerin zamanında müdahalesiyle yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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