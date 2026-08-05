Bingöl'de iki yangın kontrol altına alındı

Bingöl'de iki farklı noktada çıkan yangınlar, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Gözer köyü kırsalındaki ormanlık alan ve Solhan ilçesine bağlı Hazarşah köyündeki mera alanında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine Bingöl Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile yangınlar kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangınların çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı