Bingöl'de narkotik operasyonda 39,47 gram esrarla yakalanan 1 şüpheli tutuklandı

Bingöl'de narkotik operasyonda 39,47 gram esrarla yakalanan 1 şüpheli tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada 39,47 gram esrar ele geçirildi. Uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan yakalanan 1 şüpheli, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.
Bingöl'de polis ekiplerince yapılan çalışmada 39,47 gram esrar ele geçirilirken, 1 şüpheli tutuklandı.
Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında yapılan çalışmada 39,47 gram esrar maddesi ele geçirildi. Operasyonda "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan yakalanan 1 şüpheli, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı