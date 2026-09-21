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Bingöl'de narkotik operasyonda 39,47 gram esrarla yakalanan 1 şüpheli tutuklandı

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Bingöl'de narkotik operasyonda 39,47 gram esrarla yakalanan 1 şüpheli tutuklandı
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Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada 39,47 gram esrar ele geçirildi. Uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan yakalanan 1 şüpheli, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Bingöl'de polis ekiplerince yapılan çalışmada 39,47 gram esrar ele geçirilirken, 1 şüpheli tutuklandı.

Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında yapılan çalışmada 39,47 gram esrar maddesi ele geçirildi. Operasyonda "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan yakalanan 1 şüpheli, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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