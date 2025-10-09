Bingöl'de Mercimek Yüklü Tır Devrildi: 1 Yaralı

Bingöl'de mercimek yüklü tırın devrilmesi sonucu, 1 kişi yaralandı.

Kaza, Genç-Lice karakolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yokuş aşağı inen mercimek yüklü tırın freni patlaması sonucu devrildi. Kazada, sürücü yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. - BİNGÖL