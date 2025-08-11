Bingöl'de Kuyumcudan Küpe Çalan Şüpheli Yakalandı

Bingöl'de bir kuyumcudan küpe çalan şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalanarak tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, bir kuyumcudan 3.20 gram ağırlığında altın küpe çalındı. Şikayet üzerine çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yapılan detaylı kamera incelemeleri sonucu kimliğini tespit ettiği şüpheliyi yakaladı. Küpe sahibine teslim edilirken, şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BİNGÖL