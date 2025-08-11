Bingöl'de Kuyumcudan Küpe Çalan Şüpheli Yakalandı

Bingöl'de Kuyumcudan Küpe Çalan Şüpheli Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bingöl'de bir kuyumcudan 3.20 gram ağırlığında altın küpe çalan şüpheli, polis ekipleri tarafından tespit edilerek yakalanıp tutuklandı. Küpe sahibine teslim edildi.

Bingöl'de bir kuyumcudan küpe çalan şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalanarak tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, bir kuyumcudan 3.20 gram ağırlığında altın küpe çalındı. Şikayet üzerine çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yapılan detaylı kamera incelemeleri sonucu kimliğini tespit ettiği şüpheliyi yakaladı. Küpe sahibine teslim edilirken, şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Yılın transferi duyuruldu! Hakan Çalhanoğlu 'Geliyorum' dedi

Yılın transferi duyuruldu! Hakan yeni takımına hayırlı olsun
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ahmet Çakar'dan canlı yayında bomba Fenerbahçe sözleri: Etek giyerim

Ahmet Çakar'dan canlı yayında bomba Fenerbahçe sözleri: Etek giyerim
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.