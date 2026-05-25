Haberler

Bingöl'de Kurban Bayramı tedbirleri artırıldı

Bingöl'de Kurban Bayramı tedbirleri artırıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bingöl'de Kurban Bayramı tedbirleri kapsamında 129 uygulama noktası oluşturuldu, 4 bin 573 personel görevlendirildi. Trafik ve asayiş ekipleri bayram boyunca denetimlerini sürdürecek.

Bingöl'de Kurban Bayramı tedbirleri kapsamında trafik ve güvenlik tedbirleri arttırıldı.

Bingöl'de Kurban Bayramı tedbirleri kapsamında il genelinde 129 uygulama noktası oluşturulurken, 4 bin 573 personel görevlendirildi. Bayram süresince güvenlik ve trafik tedbirlerini artıran ekipler, şehir giriş ve çıkış noktaları başta olmak üzere şehirlerarası karayolları, alışveriş merkezleri, otobüs terminalleri, park ve bahçeler ile vatandaşların yoğun olarak bulunduğu alanlarda denetimlerini sürdürecek.

Alınan tedbirler kapsamında 319 trafik ekibi ile 677 asayiş ekibi bayram boyunca sahada görev yapacak. Yetkililer, sürücülerin trafik kurallarına uyması, hız limitlerini aşmaması, emniyet kemeri kullanması ve yolculuk sırasında dikkatli olması konusunda uyarıda bulundu.

Tedbirlerin, vatandaşların bayramı huzur ve güven içerisinde geçirmesi ile sevdiklerine güvenli şekilde ulaşmalarını sağlamak amacıyla uygulandığı belirtildi. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Mahmut Tanal: Özgür Özel’in kuracağı varsayılan partinin oy oranı yüzde 29.4

En yakınındaki isimlerden birisi oy oranını bile açıkladı
Osmaniye'de 4.2 büyüklüğünde deprem

Osmaniye'de korkutan deprem! Çevre illerde de hissedildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Savaştan kaçan Hadergjonaj, Süper Lig'de tarih yazdı

Savaştan kaçtı, Türkiye'de tarih yazdı
''Los Turcos'' lakaplı Deportivo La Coruna 8 yıl sonra yeniden La Liga'da

Her maç Türk bayrağı açıyorlardı! Barça ve Real Madrid'e rakip oldular
24Erzincanspor'dan tepki! 100 bin lira ödüllü yarışmayı kazanmak için yapay zeka kullanmışlar

100 bin lira ödüllü yarışmayı kazanmak için bakın neyi tercih etmişler
İran'da 87 gündür süren internet yasakları kalkıyor

Komşudan internet kararı: 87 gün sonra yeniden dünyaya bağlanıyorlar
Amedspor'da harikalar yaratan Felix Afena-Gyan'a Süper Lig'den talip

Amedspor'un kalbini istiyor
Destici'den DEM Parti'nin açıklamalarına sert tepki

Destici, DEM Parti'nin açıklamalarına sert çıktı
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin büyük aşkı: Strahinja Pavlovic

G.Saray ve Fenerbahçe gemileri yaktı! Avrupa bu transferi konuşur