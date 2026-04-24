Bingöl'de kesinleşmiş hapis cezası bulunan 7 zanlı yakalandı

Bingöl'de jandarma ekiplerince bir haftada yürütülen çalışmalarda kesinleşmiş hapis cezası bulunan 7 zanlı yakalandı.

Bingöl İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince son bir haftada aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Çalışmalar sonucunda kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 7 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslar, adli makamlarca tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi. Öte yandan aynı tarihler arasında Asayiş, Terörle Mücadele (TEM), Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM), Narkotik ve Siber Suçlarla Mücadele faaliyetleri kapsamında 10 olaya müdahale edildi. Çalışmalarda 2 adet kurusıkı tabanca, 73 adet uyarıcı hap, 9 gram esrar ve 1 gram metamfetamin ele geçirildi. Söz konusu olaylarda 13 şüpheli şahıs yakalanırken, hakların adli işlem başlatıldığı bildirildi. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı