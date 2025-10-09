Haberler

Bingöl'de Kayıp 15 Yaşındaki Hanım Keçaş Sağ Olarak Bulundu

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bingöl'ün Adaklı ilçesinde 2 gündür kayıp olarak aranıyordu. 15 yaşındaki Hanım Keçaş, valiliğin açıklamasına göre ekiplerin yoğun çalışmaları sonucu sağ salim bulundu. Vali, sürecin başarılı bir şekilde tamamlandığını duyurdu.

Bingöl'ün Adaklı ilçesinde 2 gündür kayıp olarak aranan 15 yaşındaki Hanım Keçaş, sabah saatlerinde ekiplerin yoğun çalışması sonucu sağ olarak bulundu.

Bingöl Valisi Dr. Ahmet Hamdi Usta, gelişmeyi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Vali Usta açıklamasında, "Güne güzel bir haberle başlayalım. Adaklı İlçemizde eve gelmediği ihbarıyla 2 gündür tüm imkanlarımızı seferber ederek aradığımız 15 yaşındaki Hanım Keçaş kızımıza bugün 07: 30 itibarıyla şükürler olsun sağ salim ulaştık. Ailesi ve sevenlerine geçmiş olsun diyorum. İlçe kaymakamımız koordinesinde bu süreçte beraberce çalışan jandarma, emniyet, AFAD ekipleri ile vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Trump'tan yeni açıklama: Esirler 13 Ekim'de serbest bırakılacak

Trump tarih verdi! Netanyahu'ya çok konuşulacak Gazze mesajı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mısır Dünya Kupası biletini kaptı

Bu takımı kim durduracak?
Başak Gümülcinelioğlu doğuma gün sayıyor! Karnı burnunda yıl dönümü pozu

Anne olmasına günler kaldı! Karnı burnunda son halini paylaştı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.