Bingöl'de Kayıp 15 Yaşındaki Hanım Keçaş Sağ Olarak Bulundu

Bingöl'ün Adaklı ilçesinde 2 gündür kayıp olarak aranan 15 yaşındaki Hanım Keçaş, sabah saatlerinde ekiplerin yoğun çalışması sonucu sağ olarak bulundu.

Bingöl Valisi Dr. Ahmet Hamdi Usta, gelişmeyi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Vali Usta açıklamasında, "Güne güzel bir haberle başlayalım. Adaklı İlçemizde eve gelmediği ihbarıyla 2 gündür tüm imkanlarımızı seferber ederek aradığımız 15 yaşındaki Hanım Keçaş kızımıza bugün 07: 30 itibarıyla şükürler olsun sağ salim ulaştık. Ailesi ve sevenlerine geçmiş olsun diyorum. İlçe kaymakamımız koordinesinde bu süreçte beraberce çalışan jandarma, emniyet, AFAD ekipleri ile vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi. - BİNGÖL