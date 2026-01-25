Haberler

Kayak merkezinde düşerek yaralanan şahsın yardımına JAK ve UMKE yetişti

Güncelleme:
Haserek Kayak Merkezi'nde kayarken düşerek yaralanan bir kişinin yardımına JAK ve UMKE ekipleri müdahale etti. Yaralı, Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bingöl'de kayak merkezinde kayarken düşerek yaralanan kişinin yardımına JAK ve UMKE yetişti.

Olay, Haserek Kayak Merkezi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kayak yapan bir kişi, birine çarparak düştü. Şahsın kafasında kanama başlarken haber verilmesi üzerine olay yerine JAK ve UMKE ekipleri sevk edildi. JAK ekipleri tarafından alınan yaralı, UMKE ekiplerine teslim edildi. Yaralı, ekipler tarafından Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. - BİNGÖL

