Yolcu otobüsü yolu kapatan tıra çarptı: 3 yaralı

Kaza Bingöl- Erzurum kara yolu Karlıova ilçesi Hacılar köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 31 AJA 068 plakalı hurda yüklü tır, kar ve buzlanmadan dolayı kayarak yolu kapattı. Bu sırada aynı yönde seyir halinde olan 34 FH 0474 plakalı yolcu otobüsü duramayarak tıra çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, UMKE, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındılar. Jandarma ekipleri olay yerinde kaza ile ilgili inceleme yaptı. - BİNGÖL