Bingöl'de Kaçakçılık Suçlusu 2 Yabancı Sınır Dışı Edildi

Bingöl'de kaçakçılık suçlarından haklarında tahdit kaydı bulunduğu ve kimlikleri iptal edildiği belirlenen yabancı uyruklu 2 şahıs sınır dışı edildi.

Bingöl İl Göç İdaresi Müdürlüğünce Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen 2 yabancı uyruklu şahsın kaçakçılık suçlarından tahdit kayıtlarının bulunması ve kimliklerinin iptal edilmesi nedeniyle sınır dışı edilmeleri için işlem başlatıldı. Şahıslar, idari işlemlerin ardından Şanlıurfa Geri Gönderme Merkezine nakledildi. - BİNGÖL