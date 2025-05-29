Bingöl'de Kaçakçılık Suçlusu 2 Yabancı Sınır Dışı Edildi

Bingöl'de Kaçakçılık Suçlusu 2 Yabancı Sınır Dışı Edildi
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Bingöl'de kaçakçılık suçlarından haklarında tahdit kaydı bulunan 2 yabancı uyruklu şahıs sınır dışı edildi. İlgili işlemler, Bingöl İl Göç İdaresi Müdürlüğü ve Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirildi.

Bingöl'de kaçakçılık suçlarından haklarında tahdit kaydı bulunduğu ve kimlikleri iptal edildiği belirlenen yabancı uyruklu 2 şahıs sınır dışı edildi.

Bingöl İl Göç İdaresi Müdürlüğünce Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen 2 yabancı uyruklu şahsın kaçakçılık suçlarından tahdit kayıtlarının bulunması ve kimliklerinin iptal edilmesi nedeniyle sınır dışı edilmeleri için işlem başlatıldı. Şahıslar, idari işlemlerin ardından Şanlıurfa Geri Gönderme Merkezine nakledildi. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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