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Bingöl'de Kaçak Tütün Operasyonu: 127 Bin Dolu Makaron Ele Geçirildi

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Bingöl'de düzenlenen operasyonlarda 127 bin 260 dolu ve 27 bin 200 boş makaron ile kaçak sigara ve tütün ele geçirildi. Operasyon sonucunda 4 şahıs hakkında adli tahkikat başlatıldı.

Bingöl'de 127 bin 260 dolu, 27 bin 200 boş makaron ele geçirildi

BİNGÖL - Bingöl'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonlarda 127 bin 260 dolu, 27 bin 200 boş makaron ele geçirildi.

Bingöl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tütün mamulleri kaçakçılığına yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda, 97 bin 560 içi doldurulmuş makaron, 485 paket kaçak sigara, 50 kilo açık kıyılmış tütün, 4 bin 200 dal bandrolsüz boş makaron ele geçirildi. Ayrıca şüpheli görülen iş yeri ve araçta yapılan aramada, 23 bin dal boş makaron, 29 bin 700 dal dolu makaron ve 27 kilo 500 gram açık kıyılmış tütün ele geçirildi.

Yapılan çalışmalarda toplam, 4 şahıs hakkında 5607 SKM suçundan adli tahkikat başlatıldı.

Bingöl'de Kaçak Tütün Operasyonu: 127 Bin Dolu Makaron Ele Geçirildi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMET ALİ ÇİFTÇİ - 3.Sayfa
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