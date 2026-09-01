Bingöl'de Uyuşturucu ve Silah Operasyonu: 2 Tutuklama

Bingöl'de jandarma ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalarda çeşitli miktarda uyuşturucu madde, silah ve mühimmat ele geçirildi. Aranan 2 kişi de yakalanarak tutuklandı.

Bingöl İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kent genelinde yürütülen çalışmalar kapsamında 25 olaya müdahale edildi. Operasyonlarda 2 bin 427 kök kenevir/skunk bitkisi, 54 gram esrar ve 9 sentetik ecza hapı ele geçirildi. Çalışmalarda ayrıca 2 Kalaşnikof piyade tüfeği, 5 tabanca, 6 av tüfeği, çok sayıda fişek ve şarjör ile gece görüş dürbünü ve çeşitli dürbünler ele geçirildi.

Aranan şahıslara yönelik çalışmalarda ise dolandırıcılık suçundan 1 yıl 10 ay 15 gün, alkol veya uyuşturucu maddenin etkisi altındayken araç kullanma suçundan 7 ay hapis cezası bulunan 2 kişi yakalandı. Şahıslar, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.

Çalışmalar kapsamında toplam 29 şüphelinin yakalandığı, 1 Suriye ve 2 Afganistan uyruklu şahıs hakkında gerekli işlemler yapılarak toplam 82 bin 482 lira idari para cezası uygulandığı bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı