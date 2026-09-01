Haberler

Bingöl'de Uyuşturucu ve Silah Operasyonu: 2 Tutuklama

Bingöl'de Uyuşturucu ve Silah Operasyonu: 2 Tutuklama
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bingöl'de jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonlarda 2 bin 427 kök kenevir/skunk bitkisi, 54 gram esrar, 9 sentetik ecza hapı, 2 Kalaşnikof, 5 tabanca, 6 av tüfeği ve çok sayıda fişek ele geçirildi. Dolandırıcılık ve uyuşturucu etkisi altında araç kullanma suçlarından aranan 2 kişi yakalanarak tutuklandı. Operasyonlar kapsamında 29 şüpheli yakalanırken, 3 yabancı uyrukluya 82 bin 482 lira idari para cezası uygulandı.

Bingöl'de jandarma ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalarda çeşitli miktarda uyuşturucu madde, silah ve mühimmat ele geçirildi. Aranan 2 kişi de yakalanarak tutuklandı.

Bingöl İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kent genelinde yürütülen çalışmalar kapsamında 25 olaya müdahale edildi. Operasyonlarda 2 bin 427 kök kenevir/skunk bitkisi, 54 gram esrar ve 9 sentetik ecza hapı ele geçirildi. Çalışmalarda ayrıca 2 Kalaşnikof piyade tüfeği, 5 tabanca, 6 av tüfeği, çok sayıda fişek ve şarjör ile gece görüş dürbünü ve çeşitli dürbünler ele geçirildi.

Aranan şahıslara yönelik çalışmalarda ise dolandırıcılık suçundan 1 yıl 10 ay 15 gün, alkol veya uyuşturucu maddenin etkisi altındayken araç kullanma suçundan 7 ay hapis cezası bulunan 2 kişi yakalandı. Şahıslar, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.

Çalışmalar kapsamında toplam 29 şüphelinin yakalandığı, 1 Suriye ve 2 Afganistan uyruklu şahıs hakkında gerekli işlemler yapılarak toplam 82 bin 482 lira idari para cezası uygulandığı bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bakan Gürlek: Vatandaşlarımızın adalet erişimini kolaylaştıran 135 Alo Adalet hattını bugün açıyoruz

Vatandaşın şikayetleri sonuç verdi! Adalet Bakanı yeni dönemi başlattı
35 milyon araç sahibini ilgilendiriyor! Yeni uygulama devreye girdi

Trafikte bir devir kapandı! Bugün sessiz sedasız devreye girdi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD Kara Kuvvetleri Sekreteri Dan Driscoll istifa etti

ABD'de deprem! Trump'a istifasını sundu
Trabzonspor'daki kötü gidişin nedeni Salah mı? Taraftarlar ikiye bölündü

Trabzonspor kaybetti olan Salah'a oldu
TIR dorsesinin altında yakalanan Arif Kocabıyık adliyede: Kaçacağı yeri açıkladı

TIR dorsesinden adliyeye! Bakın nereye kaçacakmış
Arka Sokaklar’ın Zeliş’i Yüsra Geyik önce manifest yaptı, sonra coştu!

Arka Sokaklar’ın Zeliş’i Yüsra Geyik önce manifest yaptı, sonra coştu!
Tupac dosyasında 30 yıl sonra tarihi karar! Kitabındaki detaylar delil oldu

30 yıl sonra suçlu bulundu! Yazdığı kitap başına iş açtı
Raylarda yeni rekor! Türkiye'nin milli treni hız sınırlarını zorladı

Türkiye'nin milli treni hız sınırlarını zorladı
Orhan Gencebay'ın eşi 82 yaşında bikinisiyle poz verdi

Orhan Gencebay'ın eşi 82 yaşında bikinisiyle poz verdi