Bingöl'de Jandarma Uyuşturucu Operasyonu: 508 Kök Kenevir Ele Geçirildi

Bingöl'de jandarma tarafından 3 farklı noktada yapılan aramada 508 kök kenevir ele geçirildi.

Bingöl İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Genç ilçe kırsalında uyuşturucu madde imal ve ticareti, yasa dışı ekiminin önlenmesine yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalışmalar kapsamında 3 farklı noktada toplam 508 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Cumhuriyet Savcısının talimatları doğrultusunda adli işlemlere başlanıldığı bildirildi. - BİNGÖL