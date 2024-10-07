Üye Girişi
Haberler

Bingöl'de Jandarma Uyuşturucu Operasyonu: 508 Kök Kenevir Ele Geçirildi

Bingöl'de Jandarma Uyuşturucu Operasyonu: 508 Kök Kenevir Ele Geçirildi
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bingöl İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Genç ilçesi kırsalında gerçekleştirdikleri operasyonla toplam 508 kök kenevir bitkisi ele geçirdi. Soruşturma devam ediyor.

Bingöl'de jandarma tarafından 3 farklı noktada yapılan aramada 508 kök kenevir ele geçirildi.

Bingöl İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Genç ilçe kırsalında uyuşturucu madde imal ve ticareti, yasa dışı ekiminin önlenmesine yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalışmalar kapsamında 3 farklı noktada toplam 508 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Cumhuriyet Savcısının talimatları doğrultusunda adli işlemlere başlanıldığı bildirildi. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yerel Haberler Güvenlik Politika Jandarma Kenevir 3-sayfa Hukuk Genç

Bakan Tunç'tan 'İyi Hal İndirimi' ve 'Hadım Yasası' açıklaması

Bakan Tunç'tan 'İyi Hal İndirimi' ve 'Hadım Yasası' açıklaması

 Elektrik ve doğalgaza yıl sonuna kadar zam yapılmayacak

Elektrik ve doğalgaz faturalarını düşünen vatandaşa nefes aldıracak haber

 81 il başkanının sahip çıktığı Gülşah Durbay gözyaşlarını tutamadı

CHP'lilerin sahip çıktığı Gülşah Durbay gözyaşlarını tutamadı
Türkiye, vahşice öldürülen 2 kadına ağlarken İstanbul'da çekilen görüntü pes dedirtti

Türkiye, Ayşenur ve İkbal'e ağlarken İstanbul'da çekilen görüntü pes dedirtti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe maçı ne zaman? Servet Operasyonu filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Güzel Aşklar Diyarı CANLI izle! Güzel Aşklar Diyarı 3 . Bölüm Kanal kesintisiz SON BÖLÜM HD izleme linki var mı? Pazartesi hangi diziler var? 7 Ekim Pazartesi TV'de bu akşamki diziler Ersun Yanal istifa edecek mi? Türkiye Karadağ hangi kanalda yayınlanacak? Iniesta futbolu bıraktı mı? Iniesta kaç yaşında futbolu bıraktı? 7-8 Ekim bugün ve yarın hava durumu nasıl olacak, yağış var mı? İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, kaç derece? 7-8 Ekim Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota zam veya indirim var mı, gelecek mi? Murat Saydam kimdir? Murat Saydam nereli, ne iş yapıyor? Gaziantep GASKİ su kesintisi! Nizip, İslahiye, Nurdağı 7-8 Ekim Ağustos GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.