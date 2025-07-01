Bingöl'de Jandarma Operasyonu: 5 Bin 990 Kök Kenevir Ele Geçirildi
Bingöl'ün Genç ilçesinde jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonda, uyuşturucu madde imal ve ticareti önleme çabası kapsamında 5 bin 990 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Olayla ilgili adli işlemler başlatıldı.
Bingöl'ün Genç ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 5 bin 990 kök kenevir ele geçirildi.
Bingöl İl Jandarma Komutanlığına bağlı Genç İlçe Jandarma Komutanlığı, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Genç ilçe mülki sınırları içerisinde uyuşturucu madde imal ve ticareti ile yasa dışı ekimin önlenmesine yönelik çalışma gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalar neticesinde 5 farklı noktada toplam 5 bin 990 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Olaya ilişkin Cumhuriyet Savcısının talimatları doğrultusunda adli işlemlere başlandığı kaydedildi. - BİNGÖL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa