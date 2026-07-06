Bingöl'de jandarmadan huzur operasyonu: 4 tutuklama

Bingöl'de jandarma ekiplerince yapılan operasyonlarda 4 kişi tutuklandı.

Bingöl İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 26 Haziran-3 Temmuz 2026 tarihleri arasında yürütülen çalışmalarda, çeşitli suçlardan hapis cezası bulunan 4 kişi yakalanarak çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Aynı tarihler arasında gerçekleştirilen 24 operasyonda 15 bin 947 kök kenevir, 250 gram metamfetamin, 19 gram esrar, 478 paket kaçak sigara, 98 sikke, 80 kilogram kıyılmış tütün, 12 tarihi eser niteliğinde yüzük ile 2 av tüfeği ele geçirildi.

Operasyonlarda 32 şüpheli hakkında adli işlem yapılırken, yasa dışı yollarla ülkeye giriş yaptığı ve yol izin belgesiz seyahat ettiği belirlenen yabancı uyruklu şahıslara da idari para cezası uygulandı. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı