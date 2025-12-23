Bingöl'de kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 şüpheli yakalandı

Bingöl'de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmada, kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 şüpheli yakalandı.

Bingöl İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 12-19 Aralık 2025 tarihleri arasında aranan şahısların yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde; farklı suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan toplam 4 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslar, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Öte yandan aynı tarihler arasında Asayiş, Terörle Mücadele (TEM), Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM), Narkotik ve Siber Suçlarla Mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarda 42 olaya müdahale edildi. Yapılan aramalarda 2 kilo 274 gram kubar esrar, 140 paket tütün ısıtma çubuğu, 1 gram toz esrar ve 1 gram metamfetamin ele geçirildi. Söz konusu olaylarla bağlantılı olarak 22 şüpheli şahıs yakalanırken, Cumhuriyet Savcılığı talimatları doğrultusunda adli işlemler başlatıldı.

Bingöl İl Jandarma Komutanlığı, halkın huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla il genelinde emniyet ve asayiş hizmetlerine yönelik çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüğünü bildirdi. - BİNGÖL