Bingöl'de Jandarma Ekipleri 1 Kilo 254 Gram Esrar Ele Geçirdi

Bingöl'de Jandarma Ekipleri 1 Kilo 254 Gram Esrar Ele Geçirdi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bingöl İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan operasyon sonucunda, 1 kilo 254 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili bir şahıs gözaltına alındı.

Bingöl'de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmada 1 kilo 254 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi.

Bingöl Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Bingöl İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde uyuşturucu madde kullanan, bulunduran veya imal ve ticaretini yapan şahıs/şahısların yakalanarak adli mercilere teslim edilmesine yönelik kapsamlı çalışmalarımıza aralıksız devam edilmektedir. Bu kapsamda; İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Merkez İlçe J.Klığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Merkez / Yolçatı mevkiinde durdurulan araçta yapılan kontrolde 1 kilo 254 gram kubar esrar maddesi ele geçirilmiştir. Olay ile ilgili 1 şüpheli şahıs gözaltına alınmış ve adli işlemlerinin tamamlanmasını müteakip adli kontrol şartı ile serbest bırakılmıştır. Zehir tacirlerine karşı mücadelemiz aralıksız olarak devam edecektir" denildi. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Fiorentina'ya galibiyeti 89. dakikada Edin Dzeko getirdi

Tam maç bitti derken ne yaptın öyle Edin Dzeko
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe'ye Kerem Aktürkoğlu transferinde kötü haber

Benfica'ya veda etmişti ama Fenerbahçe'ye kötü haber geldi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.