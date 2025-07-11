Bingöl'de Jandarma 843 Kök Kenevir Bitkisi Ele Geçirdi

Bingöl'de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmada, 843 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Bingöl Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Bingöl İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca, Genç ilçe kırsalında uyuşturucu madde imal ve ticareti ile yasa dışı ekimin önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde 8 farklı noktada toplam; 843 kök kenevir bitkisi ele geçirilmiş, Cumhuriyet Savcısının talimatları doğrultusunda adli işlemlere başlanılmıştır. Zehir tacirlerine karşı amansız mücadelemiz gece gündüz demeden aralıksız devam edecektir" denildi. - BİNGÖL