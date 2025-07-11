Bingöl'de Jandarma 843 Kök Kenevir Bitkisi Ele Geçirdi

Bingöl'de Jandarma 843 Kök Kenevir Bitkisi Ele Geçirdi
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Bingöl İl Jandarma Komutanlığı, Genç ilçesi kırsalında yaptığı operasyonda toplam 843 kök kenevir bitkisi ele geçirerek, uyuşturucu madde imalatı ve ticareti ile mücadeleye devam etti.

Bingöl'de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmada, 843 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Bingöl Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Bingöl İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca, Genç ilçe kırsalında uyuşturucu madde imal ve ticareti ile yasa dışı ekimin önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde 8 farklı noktada toplam; 843 kök kenevir bitkisi ele geçirilmiş, Cumhuriyet Savcısının talimatları doğrultusunda adli işlemlere başlanılmıştır. Zehir tacirlerine karşı amansız mücadelemiz gece gündüz demeden aralıksız devam edecektir" denildi. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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