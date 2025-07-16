Bingöl'de Jandarma 1.651 Kök Kenevir Ele Geçirdi

Bingöl'de Jandarma 1.651 Kök Kenevir Ele Geçirdi
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Bingöl İl Jandarma Komutanlığı, Genç ilçe kırsalında gerçekleştirilen operasyonda toplam 1.651 kök kenevir bitkisi ele geçirirken, olayla ilgili 3 şüpheli hakkında adli işlemlere başlandığını duyurdu.

Bingöl'de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmada, bin 651 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Bingöl İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Genç ilçe kırsalında uyuşturucu madde imal ve ticareti ile yasa dışı ekimin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalar neticesinde 3 farklı noktada toplam bin 651 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Olaylara karışan 3 şüpheli hakkında adli işlemlere başlanıldığı bildirildi. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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