Bingöl’de iki aile arasında taşlı, sopalı ve silahlı kavga: 9 yaralı

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde bir köyde husumetli iki aile arasında çıkan taşlı, sopalı ve silahlı kavgada 9 kişi yaralandı.

Olay, Karlıova ilçesine bağlı Taşlıçay köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, husumetli iki aile arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle iki taraf birbirlerine taş, sopa ve silahlarla saldırdı. Kavgada 9 kişi yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Karlıova ve Bingöl Devlet Hastanelerine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı