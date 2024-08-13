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Bingöl'de Huzur ve Güven Operasyonları Devam Ediyor

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Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünün bir hafta içinde gerçekleştirdiği faaliyetleri açıkladı. Silah ve mühimmat ele geçirildiği belirtilirken, aranan kişilerin tutuklandığı ifade edildi.

İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünün bir hafta içinde gerçekleştirmiş olduğu faaliyetleri açıklayan Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, "Halkımızın huzurunu kaçıranların peşindeyiz. Huzur ve güven operasyonlarımız aralıksız devam edecektir" dedi.

Vali Ahmet Hamdi Usta, 5 - 12 Ağustos 2024 tarihleri arasında İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca icra edilen faaliyetleri sosyal medya hesabından açıkladı. Silah ve roketatar ele geçirildiğini belirten Vali Usta, "2 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet şarjör, 69 adet tabanca fişeği, 1 adet roketatar mühimmatı, 21 adet bombaatar mühimmatı ele geçirilmiştir. Halkımızın huzurunu kaçıranların peşindeyiz. Huzur ve güven operasyonlarımız aralıksız devam edecektir" diye konuştu.

Aranan 7 kişi tutuklandı

Yine ekiplerce yapılan faaliyetler kapsamında 94 bin 163 şahsın sorgulandığını belirten Vali Usta, "Bingöl İl Emniyet Müdürlüğümüz ve İl Jandarma Komutanlığımız 26'sı yabancı uyruklu olmak üzere toplam 94 bin 163 şahsı sorguladı. Aranan 445 şahıs tespit edilerek 5 gözaltı, 7 tutuklama yapıldı. 16 bin 579 araç denetlendi. Bin 614 araca cezai işlem uygulanırken 80 araçta trafikten men edildi. Amacımız; hemşerilerimizin de yardımlarıyla Bingöl'ümüzü daha güvenli ve huzurlu bir kent yapmaktır" ifadelerine yer verdi. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Ahmet Hamdi Usta Güvenlik Suç Operasyon 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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