Bingöl'de Hapis Cezası Olan Şahıs Yakalandı

Bingöl'ün Genç ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan operasyon sonucunda, hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Bingöl İl Jandarma Komutanlığına bağlı Genç İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda yapılan operasyonda, 'Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Eşya Hakkında Hırsızlık' suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şüpheli yakalandı. Yakalanan şahıs, adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından Elazığ T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - BİNGÖL