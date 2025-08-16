Bingöl'de Hafif Ticari Araç, Ata Çarptı: 1 Ölü, 1 Yaralı

Bingöl-Karlıova kara yolunda meydana gelen kazada, hafif ticari aracın yola çıkan bir ata çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise ağır yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Bingöl'de hafif ticari aracın ata çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, Bingöl- Karlıova kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hafif ticari araç, yola çıkan ata çarptı. Atın telef olduğu kazada, biri ağır 2 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken ağır yaralı şahıs, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Jandarma ekipleri olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptı. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

