Bingöl'de Güvenlik Uygulamaları: 176 Bin Kişi Sorgulandı, Çok Sayıda Uyuşturucu ve Silah Ele Geçirildi

Bingöl'de emniyet ve jandarma ekiplerince son 15 gün içerisinde düzenlenen uygulamalarda 11'i yabancı uyruklu olmak üzere 176 bin 274 kişi sorgulandı.

Bingöl'de emniyet ve jandarma ekiplerince genel güvenlik, asayişin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi amacıyla 5-15 Mayıs arasında uygulama gerçekleştirildi. Uygulamalarda, 57 gram kokain, 20,16 gram metamfetamin, 473 gram esrar ele geçirilirken, 23 şüpheli gözaltına alındı. 11'i yabancı uyruklu olmak üzere toplam 176 bin 274 şahsın sorgusu gerçekleştirildi. Aranan 865 şahıs tespit edilerek 43'ü gözaltına alındı, bunlardan 5'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. 26 bin 310 araç denetlenirken, 2 bin 564 araca cezai işlem uygulandı. 144 araç ise trafikten men edildi.

Uygulamalarda 1 adet ruhsatsız pompalı tüfeği, 2 adet ruhsatsız tabanca ve şarjörü, 1 adet kurusıkı tabanca, 2 adet tabanca ve şarjörü, 23 adet fişek ve 2 adet de av tüfeği ele geçirildi. - BİNGÖL