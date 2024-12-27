Bingöl'de Gıda Kontrolünde 1,5 Ton Peynir ve 285 Kg Tereyağ Ele Geçirildi

Bingöl'de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmada gıda ve hijyen kurallarına aykırı taşınan 1 ton 595 kilogram peynir ile 285 kilogram tereyağ ele geçirildi.

Bingöl İl Jandarma Komutanlığına bağlı Solhan İlçe Jandarma Komutanlığı ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından Şeref Yol Kontrol Noktasında denetim yapıldı. Denetimlerde şüpheli iki araç durdurularak kontrol edildi. Kontrollerde gıda ve hijyen kurallarına aykırı şekilde taşındığı tespit edilen 1 ton 595 kilogram peynir ve 285 kilogram tereyağ ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelerin idari işlemin başlatılması nedeniyle Solhan İlçe Tarım Müdürlüğüne teslim edildiği bildirildi. - BİNGÖL