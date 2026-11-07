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Bingöl'de DAEŞ'e üye olmak suçundan yakalanan 1 şüpheli tutuklandı

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Bingöl'de DAEŞ'e üye olmak suçundan yakalanan 1 şüpheli tutuklandı
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Bingöl'de DAEŞ Silahlı Terör Örgütüne üye olmak suçundan bir şüpheli yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bingöl'de silahlı terör örgütüne üye olma suçundan yakalanan 1 şüpheli tutuklandı.

Bingöl Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma yapıldı. Yapılan çalışmada DAEŞ Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak suçundan bir şüpheli yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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