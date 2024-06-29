Bingöl'de çıkan orman yangını ekipler tarafından söndürüldü

Bingöl'de çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesi ile büyümeden söndürüldü.

Alınan bilgilere göre, Ilıcalar beldesine bağlı Yenibaşlar köyündeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden köy sakinleri, durumu Orman İşletme İl Müdürlüğü ve Ilıcalar İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Bölgeye 1 arazöz, 1 ilk müdahale aracı, itfaiye aracı ve 10 personel sevk edildi. Ormanlık alandaki yangın, kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. - BİNGÖL