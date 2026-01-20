Haberler

Bingöl'de yola düşen çığ ekipler tarafından temizlendi

Bingöl'de yola düşen çığ ekipler tarafından temizlendi
Güncelleme:
Bingöl'ün Yedisu ile Karlıova ilçeleri arasındaki yola düşen çığ, karayolları ekipleri tarafından temizlenerek yol trafiğe açıldı. Bölgedeki kar yağışı nedeniyle kırsalda kar kalınlığı 1.5 metreyi buldu.

Bingöl'ün Yedisu ile Karlıova ilçeleri arasındaki yola düşen çığ, ekipler tarafından temizlendi.

Bingöl ve ilçelerinde kar yağışı etkili oldu. 2 gün süren yağış yerini don ve tipiye bıraktı. Kırsalda kar kalınlığı 1 buçuk metreyi bulurken Yedisu - Karlıova kara yolu Kızılçubuk mevkiine çığ düştü. O sırada araçla yolda ilerleyen vatandaşlar saniyeler ile çığ altında kalmaktan kurtuldu. Vatandaşlar ardından durumu karayolları ekiplerine bildirdi.

Bölgeye sevk edilen ekipler, iş makineleri ile çalışma başlattı. Çalışmaların ardından çığ kaldırılarak yol trafiğe açıldı. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
500

