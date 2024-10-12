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Bingöl'de Ceviz Silkelemek İçin Ağaca Çıkan Kişi Mahsur Kaldı

Bingöl'de Ceviz Silkelemek İçin Ağaca Çıkan Kişi Mahsur Kaldı
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Bingöl Cumhuriyet Mahallesi'nde ceviz silkelemek için çıktığı ağaçta mahsur kalan bir kişi, itfaiye ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı. Olay sonrası sağlık ekiplerine teslim edildi.

Bingöl'de bir kişi, ceviz silkelemek için çıktığı ağaçta mahsur kaldı.

Olay Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre ceviz silkelemek için ağaca çıkan bir kişi daha sonra kendi imkanları ile inemedi. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ağaçta mahsur kalan şahıs, itfaiye merdiveni ile bulunduğu yerden alındı. Şahıs daha sonra kontrol amacıyla bekletilen sağlık ekiplerine teslim edildi. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Cumhuriyet Mahallesi Yerel Haberler Güvenlik İtfaiye 3-sayfa Yaşam

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