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Akıntıya kapılan şahıs için arama çalışmaları sürüyor

Akıntıya kapılan şahıs için arama çalışmaları sürüyor
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Bingöl'ün Genç ilçesinde piknik yaparken Sarım Çayı'na giren Vedat Karabulut akıntıya kapılarak kayboldu. Jandarma, AFAD, polis ve dalgıç ekipleri arama çalışmalarını sürdürüyor.

Bingöl'ün Genç ilçesinde çayda akıntıya kapılarak kaybolan şahsı arama çalışmaları devam ediyor.

Edinilen bilgilere göre, Diyarbakır'dan arkadaşlarıyla birlikte piknik yapmak için Genç ilçesine bağlı Sağgöze köyünün Kaymaz mezrasına gelen 33 yaşındaki Vedat Karabulut, akşam saatlerinde suyun karşısına geçmek amacıyla Sarım Çayı'na girdi. Bir süre sonra akıntıya kapılan Karabulut gözden kayboldu. Arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda jandarma, AFAD, polis ve dalgıç ekipleri sevk edildi.

Ekipler, debisi yüksek ve akıntının yoğun olduğu Sarım Çayı'nda hem su üstünde hem de su altında arama çalışmalarını sürdürüyor. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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