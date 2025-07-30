Bingöl'de Bebek Aracının Düşmesi Güvenlik Kamerasına Yansıdı

Bingöl'de bir yandan telefonla konuşan diğer yandan da kıyafet seçen kadın, bebek aracının klidini kapatmayı unutanca araç, içerisindeki bebekle beraber kaldırımdan aşağı düştü. O anla kameralara yansıdı.

Olay, Bingöl merkez İnönü Mahallesi İnönü Caddesi'nde meydana geldi. Bir elinde telefonla konuşan ve diğer eliyle bebek aracını süren kadın, cadde üzerinde bulunan bir mağazanın önüne geldi. Telefonla konuşmayı sürdüren kadın, bebek aracını kilitlemeden bıraktı ve kıyafet seçme başladı. Bu sırada araç içerisindeki bebekle beraber yola doğru ilerlemeye başladı. Durumu güvenlik kamerasından gören işletme sahibi Mehmet Karaca, dükkandan koşarak çıktı. Bebek aracı kaldırımda aşağı devrilirken, önündeki koruma sayesinde bebek yaralanmaktan kurtuldu. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. - BİNGÖL