Bingöl’de baca yangını büyümeden söndürüldü
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Bingöl’de bir binanın baca kısmında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.
Bingöl'de bir binanın baca kısmında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.
Yangın, Yenişehir Mahallesi Başak Sokak'ta bulunan bir binanın çatısında meydana geldi. Binanın baca kısmında çıkan yangını fark edenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı