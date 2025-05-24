Bingöl'de Aranan 4 Kişi Yakalandı

Bingöl'de Aranan 4 Kişi Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bingöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve ifadeye yönelik arama kaydı bulunan 4 kişiyi yakaladı. 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bingöl'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile ifadeye yönelik arama kaydı bulunan 4 kişi yakalandı.

Bingöl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Bu çerçevede herkesin girebileceği bir yerde bırakılmakla birlikte kilitlenmek suretiyle hırsızlık suçlarından 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs ile ifadeye yönelik araması bulunan 2 ve hakaret suçundan 8 bin 40 lira para cezası ve aranması bulunan 1 şahıs yakalandı. Kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer şahıslar ise adli makamlara teslim edildi. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Casus kamera ile tüm Türkiye'yi izleyip, 55 bin görüntü toplamış

Casus kamera ile tüm Türkiye'yi izleyip, 55 bin görüntü toplamış
Merkez Bankası makro finansal istikrarı destekleyici adım attı

Merkez Bankası bu gece duyurdu! Oranlar değişti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özel'e hedef gösterdiği Fatih Belediye Başkanı Turan'dan yanıt: Hemen bugün açıklasın

Özel'e hedef gösterdiği Belediye Başkanı'ndan yanıt: Bugün açıklasın
'Adile' filminde Kemal Sunal'ı canlandıracak isim belli oldu!

'Adile' filminde Kemal Sunal'ı canlandıracak isim belli oldu!
Ahmet Kural'dan müjdeli haber! Cinsiyeti belli oldu

Ahmet Kural'dan müjdeli haber! Cinsiyeti belli oldu
Haiti'de silahlı çete kasabaya saldırdı: 50 kişi öldürüldü, 14'ünün başı kesildi

Ülke kan gölü! 50 kişi öldürüldü, 14'ünün başı kesildi
Balık yerine angus kıyıya vurdu

Balık yerine angus kıyıya vurdu
Ali Koç'un gözyaşlarını tutamadığı anlar

Ali Koç'u daha önce böyle görmediniz
Yeşilçam oyuncusunu öldüren genç kızın ilk ifadesi! Vahim bir iddiası var

Yeşilçam oyuncusunu öldüren genç kızın ilk ifadesi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.