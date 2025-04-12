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Bingöl'de Ambulans Takla Attı: 5 Yaralı

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Bingöl'ün Karlıova ilçesinde kar nedeniyle kayganlaşan yolda ambulans takla attı. Kazada 3'ü sağlık görevlisi 5 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde hasta taşıyan ambulans, kar nedeni ile kayganlaşan yolda takla attı. Kazada 3'ü sağlık görevlisi 5 kişi yaralandı.

Kaza Karlıova ilçesi Kıraçtepe köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, içerisinde hasta çocuk, yakını ve 3 sağlık görevlisinin bulunduğu ambulans, sürücüsünün kar nedeni ile kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada araçta bulunan 5 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine UMKE, sağlık ekipleri ve güvenlik güçleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından farklı ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BİNGÖL

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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