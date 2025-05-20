Bingöl'de 83 Aranan Şahıs Yakalandı
Bingöl'de düzenlenen uygulamalar sırasında, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 12 kişi ve ifadeye yönelik arama kaydı olan 71 şahıs yakalandı.
Bingöl'de düzenlenen uygulamalarda haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile araması bulunan 83 şahıs yakalandı.
Bingöl'de aranan şahısların yakalanmasına yönelik 5-20 Mayıs arasında uygulamalar gerçekleştirildi. Bu çerçevede haklarında değişik suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 12 ve haklarında ifadeye yönelik arama kaydı bulunan 71 şahıs yakalandı. - BİNGÖL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa