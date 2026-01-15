Haberler

Bingöl'de uyuşturucuyla mücadele

Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Bingöl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, uyuşturucuyla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çerçevede 482 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayda, 1 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
