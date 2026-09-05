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Bingöl'de Polis Operasyonu: 43 Şüpheli Yakalandı, 2 Tutuklama

Bingöl'de Polis Operasyonu: 43 Şüpheli Yakalandı, 2 Tutuklama
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Bingöl'de KOM, Narkotik ve Asayiş ekiplerince düzenlenen operasyonlarda 43 şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda 2 bin 972 gram esrar, sentetik ecza, ruhsatsız silahlar ve hassas terazi ele geçirildi. 2 şüpheli tutuklanırken, 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 5 kişiye idari para cezası uygulandı, 33 kişi ise serbest kaldı.

Bingöl'de polis ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalarda 43 şüpheli yakalandı.

Bingöl Emniyet Müdürlüğü, kent genelinde huzur ve güvenin sürmesi için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çerçevede KOM, Narkotik ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında 2 bin 972,92 gram esrar, 10 adet sentetik ecza, 2 ruhsatsız tabanca, 2 şarjör, 19 adet fişek, 1 ruhsatsız tüfek, 1 tüfek ve 1 hassas terazi ele geçirildi.

Çalışmalarda yakalanan 43 şüpheliden 2'si tutuklanırken, 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 5 kişi hakkında idari para cezası uygulanırken, 33 kişi serbest bırakıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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