Bingöl'de 4 Yıl Hapis Cezası Olan Şahıs Yakalandı

Bingöl'de 4 Yıl Hapis Cezası Olan Şahıs Yakalandı
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Bingöl'de yapılan operasyon sonucunda, 'Bina İçerisinde Muhafaza Altına Alınmış Eşya Hakkında Hırsızlık' suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan bir zanlı yakalandı. Zanlı, adli işlemlerinin ardından Elazığ T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Bingöl'de jandarma ve polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada, 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı yakalandı.

Bingöl Valiliği'nden yapılan açıklamada, "JASAT ekiplerimizce aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında 02 Ağustos 2025 günü Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü personeli ile birlikte icra edilen faaliyet neticesinde; 'Bina İçerisinde Muhafaza Altına Alınmış Eşya Hakkında Hırsızlık' suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şüpheli şahıs yakalanarak adli işlemlerinin tamamlanmasına müteakip, Elazığ T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilmiştir" denildi. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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