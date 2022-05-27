Bingöl'de 4 büyüklüğünde deprem - Haberler

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Bingöl'de 4 büyüklüğünde deprem

Demirören Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Bingöl'de 4 büyüklüğünde deprem

BİNGÖL'ün Yedisu ilçesinde, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

BİNGÖL'ün Yedisu ilçesinde, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlk bilgiye göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre saat 15.49'da merkez üssü Bingöl'ün Yedisu ilçesi olan 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 4.35 kilometre derinliğinde meydana gelen depremle ilgili olarak ilk bilgilere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.


SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Demirören Haber Ajansı / Bülent Temiz - 3. Sayfa

3. Sayfa, Güncel, Haberler

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