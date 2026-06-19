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Bingöl'de bir haftada 37 şüpheli yakalandı

Bingöl'de bir haftada 37 şüpheli yakalandı
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Bingöl'de 12-19 Haziran arasında düzenlenen asayiş, narkotik ve kaçakçılık operasyonlarında 37 şüpheli yakalandı. 3 kişi nitelikli dolandırıcılık, 3 kişi uyuşturucu ticareti suçundan tutuklandı.

Bingöl'de polis ekipleri tarafından 12-19 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilen asayiş, narkotik ve kaçakçılık operasyonlarında 37 şüpheli yakalandı.

Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü KOM, Narkotik ve Asayiş Şube ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında çeşitli suçlardan aranan ve haklarında işlem yapılan toplam 37 şüpheli tespit edilerek yakalandı. Yapılan adli işlemler sonucunda 3 şahıs nitelikli dolandırıcılık suçundan, 3 şahıs ise uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklanırken 4'ü adli kontrol şartıyla olmak üzere toplamda 22 şahıs ise serbest bırakıldı. Ekipler tarafından yakalanan 5 şahsa ise idari para cezası uygulandı. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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