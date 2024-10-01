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Bingöl'de 35 Şüpheli Yakalandı

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Bingöl'de polis ekipleri tarafından yapılan operasyon sonucunda çeşitli suçlardan aranan 35 şüpheli yakalandı. Aranan kişiler arasında hapis cezası bulunan 14 zanlı ile ifadeye yönelik aranan 21 şüpheli yer alıyor.

Bingöl'de aranan 35 şüpheli yakalandı

BİNGÖL - Bingöl'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada aranması bulunana 35 şüpheli yakalandı.

Kamu düzeninin sağlanması, suç ve suçlularla mücadele kapsamında Bingöl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından çalışmalar sürüyor. Bu çerçevede, 'Yağma ve Mala Zarar Verme', 'Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Ticareti Yapma ve Sağlama', 'Hırsızlık', 'Özel Hayatın Gizliliği' suçları olmak üzere birçok suçtan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 14 zanlı ile ifadeye yönelik aranası bulunan 21 şüpheli olmak üzere 35 şahıs yakalandı.

Bingöl'de 35 Şüpheli Yakalandı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / REMZİ BURULDAY - 3.Sayfa

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