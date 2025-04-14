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Bingöl'de 3 Şüpheli Kesinleşmiş Hapis Cezasıyla Yakalandı

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Bingöl'de jandarma ekipleri, kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 3 şüpheliyi yakaladı. Şüphelilerin hırsızlık, yağma ve dolandırıcılık suçlarından toplamda 14 yıl hapis cezası bulunuyordu.

Bingöl'de jandarma ekiplerince yapılan çalışmada kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 3 şüpheli yakalandı.

Bingöl Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Genç ve Merkez İlçe J.K.lığı ekiplerince, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde; 'Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık' suçundan 6 yıl 9 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası, 'Birden Fazla Kişi Tarafından Gece Vakti Birlikte Yağma' suçundan 4 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası, 'Bilişim Sistemleri, Banka veya Kredi Kurumlarını Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık' suçundan 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan toplamda 3 şüpheli şahıs yakalanmış olup, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilmişlerdir. Bingöl İl Jandarma Komutanlığınca; emniyet, asayiş ve kamu düzeninin sağlanması ile suçların azaltılması ve suçluların yakalanmasına yönelik çalışmalarımıza aralıksız olarak devam edilmektedir" denildi. - BİNGÖL

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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